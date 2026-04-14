ONU: La emergencia humanitaria en Sudán puede agravarse si se convierte en crisis olvidada

En un comunicado, Brown denunció que, al concluir el tercer año de conflicto, Sudán vive "un estado de repetición continua" de actos de violencia sexual, desplazamientos forzados y "todas las miserias" asociadas a la guerra.

"Parece que estamos en un círculo vicioso y repetimos la misma escena en Sudán", afirmó, al tiempo que cuestionó la falta de acción internacional: "¿Por qué el mundo no demuestra la desolación y la rabia suficientes que le animen a moverse? ¿Qué más debe pasar? ¿Qué atrocidades adicionales deben ocurrir para que se levanten todos?".

Brown pidió que no se califique esta emergencia como una "crisis olvidada", sino como una "crisis abandonada" o "negada", y subrayó que la prevención es clave e instó a los países miembros a abordar las raíces del conflicto, incluida la "economía de la guerra" y el flujo de armas, para lograr una solución "radical".

En materia de financiación, la responsable humanitaria de la ONU señaló que el plan de respuesta humanitaria para 2025 solo ha recibido el 35 % de los fondos requeridos, mientras que para 2026, con necesidades por 2.900 millones de dólares, se ha asegurado apenas el 16 %.

"Cuando conseguimos una sola tienda de campaña, no tengo un palo mágico para convertirla en seis o diez. ¿Qué se puede lograr con tan solo el 16 % de lo que necesitamos?", lamentó.

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Brown describió a Sudán como una de las crisis humanitarias más complejas del mundo y reclamó una acción internacional urgente junto con una financiación suficiente para cubrir las necesidades básicas de la población.

Puso especial énfasis en la escalada de la violencia sexual, de la que la ONU ha registrado "patrones extremadamente peligrosos" en los que "los casos de violación y violación colectiva se han convertido en una amarga realidad”.

Citó un nuevo informe de Médicos Sin Fronteras en Darfur según el cual "ya no hay ningún espacio seguro para las mujeres y las niñas" en esa región.

La ONU atendió el año pasado a alrededor de 2.500 supervivientes de violencia sexual y Brown alertó sobre las graves consecuencias cuando las víctimas quedan embarazadas: "Las repercusiones sobre ellas, sus familias, comunidades y, sobre todo, sobre los propios niños".

La coordinadora reconoció que la ONU y sus socios continúan trabajando dentro de Sudán para atender las secuelas de la crisis, pero expresó su preocupación por el excesivo enfoque en la respuesta humanitaria en detrimento de los esfuerzos por lograr la paz.

"Siento que una gran cantidad de tiempo e interés se dedican a la crisis humanitaria por parte de aquellos que, mejor, podrían considerar vías que lleven a la paz", concluyó Brown.