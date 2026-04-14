Petróleo cae y bolsas asiáticas suben ante esperanza de acuerdo de paz en Oriente Medio

Pese al fracaso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para terminar la guerra en la región, los inversionistas se animaron con el hecho de que las dos partes llegaron a estar cerca de un acuerdo.

No obstante, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un bloqueo militar del estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% de la producción mundial de petróleo, agravando el temor por el suministro de hidrocarburos.

Pero las fuerzas armadas estadounidenses aclararon luego que permitirán el paso de barcos que no provengan de Irán.

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Precios del petróleo

Ante ello, los precios del petróleo volvieron a situarse por debajo de los 100 dólares el barril.

El West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense, caía 2% a 97,12 dólares el barril en el comercio asiático.

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El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, bajaba 1,5% a 97,84 dólares.

Bolsas asiáticas

Al mismo tiempo, las principales bolsas asiáticas operaron en terreno positivo.

El índice Nikkei de Tokio subía 2,4% a las 02H30 GMT, mientras la bolsa de Hong Kong aumentaba 1%.

También se registraron alzas en las bolsas de Seúl, Taipéi, Shanghái, Sídney, Singapur y Wellington.