Un incendio aún activo ha quemado más de 400 hectáreas de bosque al oeste de Cuba

Fuerzas combinadas del Cuerpo de Guardabosques (CGB) de Pinar del Río y de empresas forestales, con el apoyo de campesinos, voluntarios y residentes en la zona montañosa La Lanza, del municipio Minas de Matahambre, trabajan para contener el siniestro que inició en ese sitio el pasado 10 de abril, según reportó Radio Guamá.

Pero la sequía y la velocidad del viento más de 40 km/h facilitan la expansión del fuego con rapidez y dificultan las acciones para reducir el material combustible y poder controlarlo, según explicó el jefe del CGB de la provincia, Alexander Pereda, citado por la emisora local.

"Aplicamos las medidas mecanizadas y en cuanto la situación mejore, comenzamos con la reducción de material combustible. Hasta el momento hemos estado controlando áreas. El frente que más nos preocupa ahora es el de la zona suroeste, que es el que tiene más intensidad; en el resto se han minimizado las llamas y hay puntos que ya están bastante fríos", señaló el especialista.

Este incendio, cuyas causas investiga la institución de guardabosques, hasta ahora no ofrece peligro para asentamientos poblacionales, de acuerdo con los reportes informativos.

En lo que va de año se han reportado y extinguido 39 incendios forestales en Pinar del Río que han dañado 197.6 hectáreas de bosques, de acuerdo con informes del Cuerpo de Guardabosques.

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Pinar del Río, con más de 411.000 hectáreas de bosques y el 48 % de su superficie cubierta de árboles, es la segunda provincia más reforestada de Cuba.

El 96 % de los incendios forestales en Cuba se registran entre enero y mayo, periodo coincidente con la época seca, pero estudios del CGB señalan a marzo y abril como los de mayor ocurrencia histórica, aunque pueden aparecer hasta agosto, asociados a la prolongación del período poco lluvioso y a las variables meteorológicas.

Además indican que hay regiones de la isla que tienen condiciones para que surjan fuegos más intensos y de mayor magnitud no solo por el impacto de las variables climáticas, sino también por las irresponsabilidades de los seres humanos.