Wall Street cierra en verde ante una posible nueva ronda de negociaciones de EE.UU. e Irán

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 317 puntos, hasta los 48.535; el selectivo S&P 500 sumó un 1,18 %, hasta los 6.967 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzó un 1,96 %, hasta los 23.639.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este martes en una entrevista con el New York Post que las conversaciones podrían reanudarse en los próximos dos días en Pakistán, mientras que el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que es "muy probable" que tengan lugar tras una llamada con el canciller pakistaní.

Sin embargo, Irán no lo ha confirmado todavía.

Una de las mejores subidas fue la del selectivo S&P 500, que está a menos de 40 puntos de recuperar su marca récord, alcanzada el pasado 28 de enero, cuando superó la barrera de los 7.000 puntos por primera vez.

El tecnológico Nasdaq continúa dando signos de recuperación tras el bache que atravesó a finales de marzo tras el estallido de la guerra en Oriente Medio y las dudas sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

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En la sesión de hoy, el índice estuvo impulsado por algunas compañías del sector como Oracle, que creció un 4,76 % tras anunciar un acuerdo energético con Bloom Energy destinado a garantizar el suministro eléctrico de sus centros de datos de inteligencia artificial.

Por su parte, Palantir creció un 2,51 % y Nvidia ganó un 3,37 %.

Los buenos resultados de algunos de sus bancos impulsaron también el parqué neoyorquino. Wells Fargo avanzó en su primer trimestre de 2026 un 7,33 % interanual, Citigroup aumentó beneficios en el primer trimestre un 42,34 % respecto al mismo periodo del año anterior y JP Morgan Chase un 13 % más que un año antes.

En cambio, no todos salieron bien parados en bolsa: Wells Fargo cayó un 5,67 %, Citigroup subió un 2,68 % y JP Morgan cedió un 0,68 %.

"La temporada de ganancias debería ayudar a determinar qué señal es la correcta y, con un poco de suerte, brindar a los inversores la oportunidad de desviar la conversación de la geopolítica y volver a centrarse en los fundamentos", explicó Bret Kenwell, analista de Mercados de eToro en EEUU.

Según Kenwell, las cuentas "podrían calmar el mercado y reorientar a los inversores hacia las oportunidades, o bien avivar las llamas y generarles aún menos confianza".

En otros mercados, el oro, activo refugio, subía un 2,13 %, hasta lo 4.868 dólares la onza; y la plata ganaba un 5,38 %, hasta los 79,73 dólares la onza.