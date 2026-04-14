Washington acogerá gran feria de los 50 estados por 250 años de la independencia de EE.UU.

La macroexposición, que se instalará en la Explanada Nacional, el corazón de la capital, entre el Capitolio y el obelisco de George Washington, emulará a las ferias estatales estadounidenses, con atracciones que incluyen una noria de 33 metros de altura y decenas de actividades interactivas patrocinadas por empresas.

Además de los estados que conforman el país, se espera que tengan algún tipo de representación los territorios no incorporados: Puerto Rico, Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes estadounidenses y Samoa Americana.

Este evento permitirá a los visitantes degustar, tocar y experimentar lo que hace que cada estado y territorio y contará con cinco pabellones principales que representan distintos pilares nacionales: hecho en Estados Unidos, corazón de Estados Unidos, innovaciones americanas, el lienzo americano y fe y familia, según detalló en un comunicado Freedom 250, la plataforma que organiza los festejos.

"Este verano, la Gran Feria Estatal Americana dará vida a ese espíritu en el National Mall, celebrando el ingenio, la perseverancia y el orgullo que definen a Estados Unidos, al tiempo que nos reunimos para conmemorar el 250 aniversario de la nación", declaró Keith Krach, director de Freedom 250.

La Gran Feria Estatal Estadounidense estará abierta al público y, aunque la entrada es gratuita, se recomienda inscribirse con anticipación.

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El próximo 4 de julio se cumplirán 250 años de la Declaración de Independencia de 1776, efeméride para la que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, está organizando diversos actos patrióticos.

Entre estos actos, desde el pasado 2 de marzo la Declaración de Independencia de Estados Unidos y otros documentos fundacionales del país están recorriendo el territorio nacional.