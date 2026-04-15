Albares destaca el peso "clave" de Casa Árabe como puente diplomático en su 20 aniversario

"Casa Árabe no solamente es un espacio absolutamente necesario (a nivel diplomático), si no que es un espacio abierto a los ciudadanos", destacó el jefe de la diplomacia española durante la presentación en la sede de este espacio en Madrid de la de la exposición fotográfica 'رحلة عمر - Tiempo juntos - 2006-2026: 20 años de Casa Árabe y de amistad entre España y el mundo árabe'.
La muestra se compone de 91 fotografías, un tercio de las cuales proceden del archivo de la Agencia EFE, y, en palabras del ministro, "ilustra esa trayectoria y ese trabajo compartido a través de estos 20 años" y plasma "la evolución geopolítica de la región, que se encuentra en plena transformación; los hitos de nuestra acción exterior y la propia actividad de esta Casa Árabe, que es parte del diálogo estructurado entre España y los países árabes".
Casa Árabe "forma parte ya de la proyección internacional de España" y constituye "un ejemplo de lo que dos países y dos continentes pueden hacer juntos", así como "una voz absolutamente fundamental para la paz y la estabilidad en el mundo", añadió.
"En estos momentos de reconfiguración de los equilibrios regionales y globales, España apuesta más que otro por la diplomacia y por el diálogo, y por reforzar nuestras relaciones tanto con los países árabes del Mediterráneo como con los del Golfo, porque es precisamente la riqueza de esa relación entre España y el mundo árabe la intensificación de los contactos a todos los niveles", declaró Albares en un auditorio lleno.
El ministro aseguró que en su política exterior, España "es también puente entre Europa y el mundo árabe, y en estos momentos tan difíciles, donde algunos quieren resignarse a que la única forma de relacionarse entre pueblos de Oriente Medio sea la guerra, España no se resigna, y España trabaja y lidera a Europa para que trabaje junto con el mundo árabe para que regrese la paz".
"La cooperación siempre es más poderosa que la confrontación", reiteró Albares, que hizo un llamamiento a las partes interesadas en el conflicto en Oriente Medio para que apuesten por el diálogo y vuelvan a la mesa de negociación para poner fin al conflicto.
Casa Árabe juega "un papel en este mundo de incertidumbres y tan convulso para acercar el mundo árabe con toda su diversidad a la sociedad española. Es importante, pero tiene que ser a través del diálogo", expuso por su parte durante el acto de inauguración de la exposición la decana de los embajadores árabes acreditados en España y embajadora del Reino de Marruecos, Karima Benyaich.
Instituciones como esta sirven para lograr "una mejor comprensión y una mayor coexistencia" entre los pueblos y "no sólo conectan territorios, sino también corazones y mentes", dijo la diplomática.
La exposición se inaugurará el público este jueves, 15 de abril, y permanecerá abierta en Casa Árabe Madrid hasta el 13 de septiembre.