Cazas rumanos de la OTAN interceptan un avión espía ruso que se acercó a Lituania

Bucarest, 15 abr (EFE).- Cazas rumanos de la misión de la OTAN en el Báltico interceptaron este miércoles un avión espía ruso que se acercó al espacio aéreo de Lituania, un país miembro de la Alianza y de la Unión Europea (UE), y lo escoltaron hasta el espacio aéreo internacional.