Detienen en Madrid a un miembro de la DZ Mafia de Marsella condenado por doble asesinato

Este hombre de 39 años, con un largo historial delictivo, fue condenado por el Tribunal Penal de Aix-en-Provence a 25 años de prisión la víspera por su participación en un doble homicidio cometido en 2019 en el contexto de rivalidades entre bandas de narcotraficantes en Marsella.

Prófugo de la justicia desde mayo de 2024, fue detenido en Madrid pocos horas después de que el tribunal dictase sentencia contra él y contra otros presuntos líderes de la mafia DZ, confirmaron a varios medios franceses fuentes judiciales corroborando la información adelantada por el diario Le Monde.

En ese juicio también fue sentenciado a 25 años de cárcel el otro autor intelectual del doble asesinato, Karim Harrat, en una decisión poco habitual en este tipo de casos, donde resulta difícil identificar a los instigadores.

Los autores materiales, Zaineddine Ahamada y Adrien Faure, fueron condenados a 25 y 15 años de prisión, respectivamente.

El tribunal también dictó 25 años de cárcel contra uno de los considerados jefes de la llamada DZ Mafia del tráfico de drogas en Marsella, Gabriel Ory, por el mismo caso.

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Por contra, Amine Oualane, su amigo de la infancia y presentado como el supuesto cofundador de la violenta red de narcotráfico, que se inspira en las bandas de narcotráfico mexicanas, fue absuelto.

Tras tres semanas de juicio, el tribunal consideró probado que Ory, de 30 años, facilitó a los sicarios el código de acceso de la habitación de hotel donde fueron asesinados el jefe de otro clan del narcotráfico de Marsella, Farid Tir, y uno de sus allegados.

Las penas dictadas son inferiores a las solicitadas por la fiscalía, que había pedido cadena perpetua contra varios de los acusados, incluido Ory, quien al igual que los demás negó su implicación en este doble homicidio vinculado a rivalidades dentro del tráfico de drogas en la ciudad mediterránea.

Marcado por numerosos incidentes, incluidas amenazas, el juicio se desarrolló durante tres semanas bajo fuertes medidas de seguridad, con más de 200 policías desplegados en el tribunal.