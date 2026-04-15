Ecuador extiende alerta por ola de calor sin precedentes en la costa hasta el 20 de abril

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), que catalogó el fenómeno como una "ola de calor sin precedentes" el pasado lunes, señaló en un comunicado que la mayor incidencia se prevé especialmente entre el final de la mañana y las primeras horas de la tarde.

Según el organismo, estas condiciones responden a la combinación de alta radiación solar, escasa nubosidad y el ingreso de aire más seco desde el Pacífico, lo que favorece una mayor acumulación de calor en superficie.

El Inamhi indicó además que, en comparación con abril de 2025, las temperaturas observadas este mes presentan un incremento de hasta 2 grados centígrados.

El director de Pronósticos y Alertas del Inamhi, Vladimir Arreaga, señaló que este "comportamiento se enmarca en una tendencia global asociada al cambio climático", en la que "los eventos de calor extremo tienden a ser más intensos y frecuentes".

Ante este escenario, el instituto recomendó evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo entre las 10:00 (15:00 GMT) y las 15:00 (20:00 GMT), mantener una hidratación constante, usar ropa ligera y protección solar, y prestar especial atención a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.