Ecuador halla una piscina clandestina de combustible en provincia fronteriza con Colombia

"Las mafias del combustible se quedan sin sustento", señaló este miércoles el Ministerio de Defensa ecuatoriano en un comunicado, al aseverar que los militares desmantelaron la estructura clandestina dedicada al almacenamiento ilegal de combustibles.

Detalló que durante la intervención en el municipio de Shushufindi identificaron una piscina con el combustible almacenado, una piscina vacía, un acople clandestino, 3.000 metros de manguera, 10 metros de manguera de alta presión y una válvula de alta presión.

El asunto de la seguridad en la zona fronteriza con Colombia desató desde inicios de este año una guerra comercial entre Quito y Bogotá, con una inicial imposición de aranceles del 30 % en el comercio, que elevó luego al 50 % y que pasará al 100 % a partir del 1 de mayo, como medida de presión de Ecuador para que Colombia refuerce la seguridad en la zona fronteriza.

A la medida, respondida en similares términos por Colombia, se sumaron otras acciones en materia energética, que mantienen la tensión en la relación binacional.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

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Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.