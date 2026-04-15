'El amor brujo' de Manuel de Falla invoca en Nápoles a Dudamel, Pasión Vega y Abramovic

La institución ha anunciado hoy para este sábado y domingo la que será una de las citas más destacadas de su temporada de conciertos: un coproducción "inédita" con la Filarmónica de Nueva York para abrir la música a "nuevos lenguajes visuales y conceptuales".

El recital consistirá en un diálogo entre dos obras maestras de los albores del siglo XX, pensadas en la efervescente París de las vanguardias y de la Primera Guerra Mundial: 'L'histoire du soldat' (1917) de Ígor Stravinski y 'El amor brujo' (1915) de De Falla.

Esta última contará con la voz de Pasión Vega y las danzas de la italiana Sara Maurizi.

El maestro venezolano se pondrá por primera vez en frente de la orquesta del San Carlos para interpretar ambas obras, imbuidas en la propuesta artística de Abramovic y los vídeos de Nabil Elderkin.

Así, esta ópera, la más antigua del mundo, inaugurada en el lejano 1737 por el que sería Carlos III de España, homenajeará a Manuel de Falla cuando se cumplen 150 años de su nacimiento y 80 de su muerte.

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Será una velada mágica, de invocaciones, sortilegios y conjuros en la antigua y siempre supersticiosa Nápoles a través de estas dos obras que se adentraron en las tierras sobrenaturales del destino conjugando el modernismo con las músicas populares y el folclore.

'El amor brujo' fue compuesta por De Falla después de su estancia en París a petición de la flamenca Pastora Imperio. Su partitura acompaña las penas de una gitana, Candela, enamorada pero no correspondida que recurre a los hechizos para conquistar a su amado.

Por su parte, 'L'histoire du soldat' de Stravinski, encarnada por el actor italiano Valentino Mannias, es una amarga parábola sobre la pérdida del alma propia a través de los pasos de un militar que, de regreso a casa, recibe una tentadora oferta del mismísimo diablo: su violín a cambio de la riqueza y el poder.