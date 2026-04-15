El desempleo en Lima sube a 6,8 % en primer trimestre, mientras que empleo crece 4,7 %

En el trimestre que comprende de enero a marzo, un total de 418.900 personas buscaron empleo activamente en Lima, lo cual se reflejó en la tasa de desempleo de 6,8 %. En el mismo trimestre del año pasado, el desempleo afectaba a 6,6 % de la población económicamente activa y en 2024 a 7,7 %.

En el informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima, elaborado con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del INEI, el 54,7 % (3.118.600) de la población ocupada son hombres y el 45,3 % (2.583.800) mujeres.

La población ocupada en la capital peruana aumentó en 4,7 % (253.200), respecto al mismo trimestre del 2025 y llegó a totalizar 5.702.500 personas.

En el primer trimestre de 2026, la población ocupada de 45 y más años de edad aumentó en 10,3 % (217.700), en menores de 25 años en 4,7 % (30.900) y en la población de 25 a 44 años de edad en 0,2 % (4.600).

La población ocupada en Comercio aumentó en 12,0 % (138.600) y en Construcción en 8,8 % (36.800), seguido de Manufactura en 5,7 % (39.700) y Servicios en 1,0 % (31.300).

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A su vez, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima fue de 2.239,8 soles (651 dólares), lo que significó un incremento de 6,0 % (125,8 soles).

El ingreso promedio mensual más alto se registró en el sector de construcción, con 2.468,1 soles (717 dólares); y el menor ingreso promedio se reportó en comercio, con 1.830,9 soles (532 dólares).