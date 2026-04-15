El OIEA informa de una expansión "significativa" del programa nuclear norcoreano

"Hemos confirmado que las actividades nucleares se han activado y expandido significativamente, no solo en el reactor de clase de 5 megavatios (MW), la instalación de reprocesamiento de combustible nuclear gastado y el reactor de agua ligera en Yongbyon, sino también en otras instalaciones alrededor del área”, dijo Grossi, en una conferencia de prensa en Seúl, citado por el diario local Chosun Ilbo.

El jefe del OIEA justificó la declaración afirmando que sus equipos de inspección han examinado detenidamente las capacidades nucleares norcoreanas incluso después de retirarse del país en 2009, según Chosun.

El líder norcoreano subrayó en febrero pasado, durante el Congreso que define la hoja de ruta del país en el próximo quinquenio, que su país fortalecerá y ampliará aún más las fuerzas nucleares del Estado, ejerciendo "plenamente" el estatus de Estado poseedor de armas nucleares.

También condicionó una posible mejora de las relaciones bilaterales con EE. UU. a que Washington abandone sus demandas de desnuclearización a Pionyang.

Las declaraciones de Rossi también se producen apenas tres días después de que Pionyang realizara una prueba de misiles de crucero descritos como "estratégicos", en un indicio de su potencial capacidad para portar ojivas nucleares.