Escrivá dice que la crisis de Irán sigue un patrón moderado, pese a la incertidumbre

"Si me preguntaran hace unas semanas, tal vez te hubiese dicho que estábamos pasando de un escenario central a otro adverso. Pero es cierto que si miras estos escenarios y los precios del mercado, incluidos los futuros del petróleo y el gas, realmente lo que se está materializando está muy cerca al escenario central", indicó Escrivá en un coloquio en el Instituto Peterson de Washington.

"La cuestión es si creemos que los mercados son un buen indicador a medio plazo de cómo van a desarrollarse las cosas o si hay disrupciones de suministro que no están siendo consideradas suficientemente y pueden acabar teniendo un impacto mayor. No es una pregunta fácil de discernir", añadió Escrivá, acompañado de sus homólogos de Corea del Sur y Suiza.

El impacto del cierre del estrecho de Ormuz por el conflicto en Oriente Medio está protagonizando los debates en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a la que asisten ministros de Economía y Finanzas y gobernadores de bancos centrales de todo el mundo.

Escrivá también destacó la importancia de los bancos centrales dispongan datos de calidad y en tiempo real para tomar decisiones, como en el caso de la evolución real de los salarios.

El gobernador del Banco de España también comentó que la entidad emisora está "monitoreando muy de cerca" la marcha del mercado inmobiliario por el "impulso" que está tomando.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Podemos imponer restricciones a los bancos en términos de estándares de préstamo. No lo hemos hecho aún, pero estamos trabajando mucho en ello. Pero es importante reconocer que esta herramientas, si las despliega un banco central, implican un dilema porque pueden conseguir resultados, como bajar los precios de la vivienda, aunque puede tener efectos distributivos externos que hay que tener en cuenta", añadió.