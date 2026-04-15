Grandes bancos de EEUU inician 2026 con fuertes beneficios pero pendientes de sus márgenes

JPMorgan, el grupo más grande del país, obtuvo un beneficio neto de 16.494 millones de dólares en el primer trimestre del año, lo que supone un aumento del 13 % respecto a la misma fecha anterior.

Además, su rentabilidad llegó al 19 %.

Si bien la capacidad del banco para absorber pérdidas mejoró respecto a la del anterior balance, después de que el capital CET1 creciera hasta los 291.000 millones de dólares, el SLR, el coeficiente que asegura solvencia ante situaciones de estrés, mantuvo la tendencia negativa de los últimos balances y se redujo hasta el 5,6 %, por debajo del 5,8 %, con el que terminó el año pasado, y el 6 % de hace un año.

Por su parte, Bank of America aumentó su beneficio en un 16,2 % interanual después de obtener 8.600 millones de dólares en el primer trimestre del año.

En este caso, el margen de seguridad para hacer frente a las pérdidas bajó después de que el CET1 cediera de los 201.400 millones de dólares anotados en diciembre de 2025 a 199.700 millones de dólares.

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Por su parte, el SLR, el coeficiente de apalancamiento suplementario que asegura solvencia ante situaciones de estrés, se redujo hasta el 5,5 %, por debajo del 5,7 % con el que terminó el año pasado.

La banca de inversión Morgan Stanley anotó en el primer trimestre del año un beneficio neto de 5.567 millones de dólares, un 29 % más que un año antes, después de que sus ingresos crecieran un 16 %.

Igual que en JP Morgan, la capacidad del banco para absorber pérdidas mejoró respecto a la del anterior balance. Sin embargo, la entidad vio reducida su capacidad de solvencia ante situaciones de estrés.

El capital CET1 creció hasta los 84.500 millones de dólares, frente a 83.200 millones presentados en diciembre y 77.000 de millones en estas fechas hace un año; mientras que el SLR, se redujo hasta el 5 %, por debajo del 5,4 % con el que terminó el año pasado, y el 5,6 % de hace un año.

Por su parte, Wells Fargo obtuvo en su primer trimestre de 2026 un beneficio neto de 5.253 millones de dólares, un 7,33 % más interanual.

El director ejecutivo del banco, Charlie Scharf, anotó que observaron "impactos positivos continuos derivados de las inversiones", con un aumento del 15 % en las ganancias diluidas por acción, un incremento del 6 % en los ingresos, un alza del 11 % en los préstamos y un crecimiento del 7 % en los depósitos en comparación con el año anterior.

El grupo financiero Citigroup obtuvo un beneficio de 5.785 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 42,34 % más que en el mismo periodo del año anterior, según anunció este martes la empresa en la presentación de resultados.

Jane Fraser, presidenta y directora ejecutiva de Citi, declaró que el banco comenzó 2026 de forma "excepcionalmente sólida", con un aumento del 14 % en los ingresos y un crecimiento del 42 % en el beneficio neto.

Por su parte, el fondo de inversiones BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, obtuvo en el primer trimestre un beneficio neto de 2.212 millones de dólares, un 46 % más que un año antes, impulsado por el aumento de los ingresos un 27 %.

En este periodo, los ingresos crecieron un 27 %, hasta 6.698 millones de dólares, algo que la entidad atribuye al impacto positivo de los mercados, al crecimiento orgánico de la tarifa base y a los mayores ingresos por servicios de tecnología y suscripciones.

En concreto, los ingresos por servicios tecnológicos y suscripciones crecieron un 22 %, impulsados por el buen comportamiento de la plataforma Aladdin y el impacto de la operación con Preqin.