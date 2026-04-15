Hizbulá lanza unos 25 cohetes a Israel tras sus negociaciones con el Gobierno libanés

Según informó el Ejército israelí a EFE, Hizbulá lanzó "aproximadamente 25 cohetes" a lo largo de varias andanadas hacia localidades del norte del país, donde las sirenas no han dejado de sonar durante las últimas horas.

Según los militares, alrededor de la mitad de los proyectiles fueron interceptados por su sistema de defensa antiaéreo, mientras que el resto impactó en áreas despobladas.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de que los disparos causaron al menos un herido leve, que presentó lesiones en las extremidades causadas por metralla.

Ayer, el Ejército israelí advirtió en un comunicado de que "un aumento de fuego desde el Líbano" era posible en vistas al inicio de las negociaciones entre los representantes del Líbano e Israel en Washington, en las que Hizbulá no participó.

Minutos después de este anuncio comenzó la primera andanada, que coincidió con el inicio de la reunión e incluyó unos cinco proyectiles.

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Al iniciar el encuentro, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, calificó la reunión de "oportunidad histórica" y afirmó que no solo trataría de abordar un posible alto el fuego sino "una solución permanente a 20 o 30 años de influencia de Hizbulá" en la región, de la que, según dijo, han sido víctimas tanto los israelíes como los libaneses.

Las conversaciones, que se prevé continúen próximamente, tuvieron lugar tras seis semanas de enfrentamientos entre Hizbulá e Israel en territorio libanés, donde más de 2.000 personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas a causa de los ataques e incursiones israelíes desde el pasado 2 de marzo.

En Israel, dos personas han muerto por los ataques del grupo libanés.

El líder de Hizbulá, Naim Qassem, rechazó el lunes las conversaciones "sin sentido" con Israel y consideró que un cambio de estrategia como este requiere un previo consenso interno entre libaneses.