Kanye West pospone su concierto en Francia ante la posible prohibición de entrar al país

"Tras mucha reflexión, he decidido posponer mi concierto en Marsella, Francia, hasta nuevo aviso", escribió anoche West, ahora conocido como Ye, en su perfil de X.

El concierto iba a celebrarse en el Stade Vélodrome de Marsella como parte de su gira de este 2026, con la que ha regresado a la música tras un periodo de retiro.

"Sé que lleva tiempo comprender la sinceridad de mi compromiso de enmendar mis errores. Asumo toda la responsabilidad por lo que me corresponde, pero no quiero involucrar a mis fans en esto. Mis fans lo son todo para mí. ¡Espero con ansias los próximos conciertos! Nos vemos en la cima del mundo», añadió en la publicación.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, anunció este martes que estudiaba vías legales para prohibir el concierto de West debido a sus declaraciones antisemitas.

Y el alcalde de Marsella, Benoît Payan, había expresado a principios de marzo su rechazo a que el rapero hiciese de la ciudad mediterránea "una vitrina para quienes promueven el odio y el nazismo desinhibido".

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Esto ocurrió después de que al artista se le prohibiera la entrada al Reino Unido poco después de ser anunciado como cabeza de cartel de las tres noches del Wireless Festival en julio.

Tras su contratación, varios patrocinadores importantes se retiraron del festival, y el evento fue cancelado posteriormente.

El artista de "Heartless" ha sido ampliamente condenado por su retórica antisemita en los últimos años. Además de su canción "Heil Hitler", también utilizó un anuncio de la Super Bowl de 2025 para dirigir a los espectadores a su sitio web Yeezy, que ofrecía camisetas con esvásticas, recuerda The Hollywood Reporter.

West, admirador declarado del presidente Donald Trump, se disculpó posteriormente por sus declaraciones antisemitas en un anuncio publicado en el Wall Street Journal a principios de este año, pero no ha vuelto a abordar la controversia.