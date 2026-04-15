Kast designa al empresario Andrés Ergas Heymann como embajador en Estados Unidos

Ergas, de 59 años, "ha desarrollado una amplia carrera de más de 35 años en el sector privado, donde ha destacado como emprendedor, creando empleos y oportunidades", dijo la Cancillería chilena en un comunicado.

Se trata de uno de los nombramientos más importantes de esta Administración, debido a la situación geopolítica mundial y a la tensión bilateral que se generó a finales del Gobierno anterior del progresista Gabriel Boric por un proyecto de cable submarino de fibra óptica impulsado por una empresa china.

Uno de los principales retos diplomáticos y económicos del ultraconservador Kast es mantener el equilibrio con Estados Unidos, que es el mayor inversionista extranjero, y con China que es el principal socio comercial de Chile.

Ergas, quien se ha desempeñado en el rubro bancario, inmobiliario, retail y turístico, en la última década lideró una inmobiliaria que opera principalmente en los estados norteamericanos de Texas y Florida, bajo la denominación DND Private Investment, según prensa local.

El empresario es primogénito de una familia con raíces en la comunidad judía chilena, muy influyente en el sector bancario del país suramericano, de acuerdo a medios.

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Ergas inició su relación con Kast en 2021 durante la segunda campaña presidencial del hoy mandatario y fue asesor en 2025 en la tercera postulación, que finalmente le llevó a La Moneda.

La Cancillería chilena, por su parte, también informó que el diplomático Milenko Skoknic Tapia será el embajador en Perú.

El diplomático, de 72 años, cuenta con una amplia trayectoria que incluye ser representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas, en Nueva York; cónsul general de Chile en La Paz, Bolivia, y embajador en Argentina, Austria, Eslovenia y Eslovaquia.

También fue representante permanente de Chile ante organismos internacionales con sede en Viena y director general de Política Exterior y secretario de la Delegación de Chile ante la Mediación Papal entre Chile y Argentina, tanto en Santiago como en la Santa Sede.