La conferencia de Berlín sobre Sudán logra 1.300 millones en ayuda humanitaria

"El hecho de que se hayan comprometido más de 1.300 millones de euros es una buena señal, por lo que quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los donantes", dijo Wadephul en una rueda de prensa en los márgenes de la cita dedicada a la guerra civil en Sudán.

El jefe de la diplomacia germana destacó que esos compromisos de ayuda, que incluyen un aporte de 230 millones de euros de Alemania, se dan pese a un contexto internacional "de reducción de los recursos humanitarios".

La conferencia de Berlín reúne a más de 60 representantes de Estados y a más de 50 organizaciones no gubernamentales sudanesas e internacionales, aunque no cuenta con representantes de las dos partes enfrentadas, el Gobierno de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Wadephul mostró la intención de la conferencia, organizada con la Unión Africana, de contribuir al fin de un conflicto en Sudán cuyas consecuencias calificó de "apocalípticas".

"Ante la apocalíptica situación humanitaria en Sudán, debemos movilizar urgentemente más recursos humanitarios para la población necesitada", señaló Wadephul, poco después de haber abierto el segmento humanitario de la conferencia.

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"El número de personas fallecidas desde 2023 se sitúa probablemente en el orden de las cien mil, 13 millones de personas han sido desplazadas por la guerra, muchos de ellos lograron huir con sus últimas fuerzas a países vecinos", destacó Wadephul sobre las consecuencias de la guerra, desatada hace justo tres años.

Además, "más de 20 millones de personas en Sudán sufren hambre aguda, la mitad de la población, y las partes en conflicto bloquean el acceso de la ayuda humanitaria", según el ministro alemán.

Junto a la ayuda humanitaria, Wadephul señaló que la cita de Berlín pretende contribuir a apoyar a actores civiles sudaneses capaces de dialogar sobre el futuro del país y a presionar para detener la violencia lo antes posible.

La conferencia tuvo lugar en una jornada en la que el Gobierno de Sudán criticó el evento, que Jartum calificó de reunión organizada bajo el "enfoque colonialista que aún practican algunos países occidentales" para "imponer sus agendas a naciones y pueblos libres".

Kathrin Deschauer, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, rechazó esas críticas y apuntó que la ausencia de representantes de las partes del conflicto se explica por la falta de disposición en ellas de estar en la mesa de negociación.

"No se dan las condiciones básicas para que las partes en conflicto puedan dialogar de forma constructiva en este momento", dijo Deschauer en alusión al Gobierno sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en una rueda de prensa ordinaria en Berlín, antes de que hablara Wadephul.

"Las partes en conflicto no están dispuestas a poner fin a los asesinatos y matanzas que se están produciendo sobre el terreno. Esa ha sido una de las condiciones básicas por las que podríamos haber invitado de manera constructiva a las partes en conflicto a esta conferencia", agregó la portavoz.

"Es muy lamentable que esto no sea posible", concluyó Deschauer.