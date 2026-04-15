Mecanismo de OEA alerta "grandes niveles de violencia sexual" contra mujeres en Paraguay

"En Paraguay, una de las grandes preocupaciones es que hay grandes niveles de violencia sexual, grandes niveles de violencia psicológica", dijo Mejía durante una conversación con EFE en Asunción, en donde se encuentra por invitación de los órganos de Justicia del país suramericano.

El 60,9 % de las mujeres paraguayas mayores de 18 años reportó en una encuesta de 2021, hecha por el Instituto Nacional de Estadística (INE), haber sufrido violencia sexual al menos una vez a lo largo de su vida.

Otro dato del INE eleva hasta el 78,5 % el índice de mujeres que denunció haber sido víctimas de algún tipo de violencia de género.

Al respecto, Mejía dijo que los casos de violencia sexual suelen estar subrepresentados por la falta de denuncias y la "estigmatización muy grande" que sufren las víctimas.

Mejía también advirtió que en Paraguay ocurre una "naturalización sobre el embarazo infantil y la violencia sexual" contra menores.

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"Hay unas prácticas sociales y culturales que, de alguna manera, permiten y normalizan esto que es identificado como violencia sexual por el propio código penal paraguayo, que prohíbe las relaciones sexuales con niñas menores de 14 años", señaló.

"Cuando hablamos de embarazo infantil, estamos hablando de una cifra muy alta, y esto no es otra cosa que la naturalización de una violencia dirigida hacia las niñas", insistió.

En este sentido, Mejía afirmó que en Paraguay la violencia sexual contra mujeres y menores "no está tan penalizada socialmente" y "no hay costo frente a esa violencia" ni sistemas que reaccionen de inmediato, aseguró.

Por otro lado, Mejía alertó que las mujeres y niñas indígenas están "sobrerrepresentadas" en todos los casos de violencia de género, y que el mecanismo alista una "recomendación general" para que Paraguay avance al respecto.

"En el ámbito sexual tenemos un gran desafío aquí en Paraguay, específicamente con niñas y cuando nos referimos a niñas indígenas el desafío es mucho más grande", sostuvo.

Mejía apuntó que "todo el sistema interamericano ha llamado la atención a Paraguay" por la práctica del criadazgo, una antigua forma de trabajo infantil que promete remunerar con educación las horas de trabajo en un hogar ajeno al familiar.

"Es violento e indigno", puntualizó sobre el criadazgo, una costumbre que sufrieron al menos 47.000 niños hasta 2011 -no existe datos actuales-, según la ONG Global Infancia, que vela por los derechos de los niños en Paraguay.

Asimismo, Mejía sentenció que el criadazgo "es parte de una cultura social" y que "una ley contra la violencia no es suficiente" para acabar con esta práctica, por cuanto consideró "fundamental" un trabajo de prevención que pueda "ayudar a la transformación cultural" de eso que se ve "como normal y de eso que ha ocurrido durante muchos años".