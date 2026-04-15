México acogerá la próxima Conferencia Internacional sobre Educación en Cambio Climático

El comité organizador, conformado por organizaciones como la Oficina de Educación Climática (OCE) y el Instituto Francés de Investigaciones para el Desarrollo (IRD), informó, en un comunicado, que el evento se llevará a cabo en el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, y se enmarcará en la conmemoración del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Francia y México.

Los organizadores destacaron que este será “un espacio de reflexión, intercambio de experiencias y articulación entre actores clave, con el objetivo de fortalecer la educación en cambio climático en el país”.

También detallaron que tendrá como objetivo “vincular la investigación científica con la práctica educativa y promover la incorporación de este enfoque en políticas públicas”.

Además, puntualizaron que este encuentro forma parte del programa ALEC (América Latina para la Educación Climática) y del proyecto CSIELO (Ciencias y Cambio Climático en América Latina: educar para un futuro mejor), iniciativas que han contribuido a posicionar la educación climática como una herramienta clave para la adaptación y la transformación social.

El texto destacó que el resultado de estos programas han permitido la formación de 6.000 docentes en esta materia, dando como resultado la enseñanza de 400.000 estudiantes, así como la construcción de una red de colaboración en 13 países de América Latina.

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Entre los especialistas incluidos en el programa destaca el consejero de Cooperación y Acción Cultural (COCAC) de la Embajada de Francia, Jean-François Guéganno; la vicepresidenta de los Campus en la Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, Paulina Campos Villaseñor; el director de relaciones internacionales de la Oficina de Educación Climática, Djian Sadadou, y la directora de INNOVEC, Claudia Robles.

También contará con la presencia de diferentes académicos e investigadores en ciencias atmosféricas y tecnologías sostenibles, además de autoridades educativas de distintos estados del país.

El cambio climático en México es un problema que preocupa al 85 % de los mexicanos principalmente por sus consecuencias a largo plazo, según reveló un estudio realizado por Ipsos, sin embargo, el país sigue siendo uno de los más afectados de esta crisis reflejada en tormentas tropicales, sequías e inundaciones.