México busca diversificar mercados en sus exportaciones agroalimentarias a la UE

En un comunicado emitido este martes, ambas instituciones señalaron que el foro abrió un espacio de diálogo entre autoridades mexicanas y europeas, empresas, asociaciones y actores estratégicos del sector agroalimentario para "analizar el mercado de esa región e identificar oportunidades concretas de exportación", en el marco del renovado Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM).

Esto mediante cuatro mesas de trabajo enfocadas en los sectores: pecuario, frutas y hortalizas, agroindustria y pesca.

Además, señalaron que en las mesas de trabajo se abordaron alternativas frente a desafíos regulatorios, sanitarios, logísticos y comerciales que requieren los exportadores agroalimentarios mexicanos para una mayor inserción en ese mercado, así como acciones prioritarias ante la cercanía de la firma del Tratado prevista para mayo, luego de que fue modernizado.

"Se estima que el 86 % de los productos agrícolas y pesqueros mexicanos ingresarán libres de arancel de manera inmediata; además de establecerse cuotas y preferencias significativas para productos estratégicos como jugo de naranja, plátano, miel, pescados y mariscos, productos agroindustriales y pecuarios", indicó el comunicado.

En su oportunidad, el presidente del CNA, Jorge Esteve, señaló que, "si bien México cuenta con una plataforma comercial de 14 tratados con 52 países, actualmente más del 90 % de nuestras exportaciones agroalimentarias se concentran en Norteamérica".

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"El reto es claro: diversificar, innovar y fortalecer nuestras capacidades para competir en los mercados más exigentes del mundo. Nuestro país ocupa el lugar número 30 como proveedor agroalimentario de la Unión Europea con exportaciones agroalimentarias y pesca por 1.513 millones de dólares en 2025, lo que representa un gran desafío, pero también una oportunidad que debemos aprovechar", puntualizó.

Mientras que el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, dijo que la iniciativa de realizar un foro abre una oportunidad para explicar lo que es el nuevo tratado, así como difundir sus oportunidades.

En su intervención, la titular de la Unidad de Negociaciones Comerciales de la Secretaría de Economía, Deborah Alcocer, dijo que la Unión Europea es un mercado de 450 millones de consumidores potenciales, por lo que con la desgravación arancelaria para 86 % de los productos del sector se abre una ventana muy relevante.

El Foro contó con la participación de 41 organizaciones del sector productivo, que representan productos como el aguacate, berries, plátano, limón, mango, hortalizas, tomate, uva, cárnicos (res, cerdo, ave), ovoproductivos, miel de abeja, lácteos, cítricos procesados, agave, tequila, mezcal, cerveza, vino, café, cacao, alimentos balanceados, granos, oleaginosas, semillas, pesca, acuacultura y tabaco,

Además, participaron 60 empresas agroalimentarias, ocho embajadas de países de la Unión Europea, ocho gobiernos estatales y siete dependencias gubernamentales.