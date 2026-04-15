Ministro colombiano cree que Venezuela no está interesada en vender petroquímica Monómeros

"En la nueva coyuntura geopolítica, para Venezuela hoy ya no hay interés (en) vender Monómeros, porque hoy cobran vigencia (...) los fertilizantes en el mundo", expresó Palma en una rueda de prensa en Cartagena de Indias tras participar en la apertura del Congreso de Naturgas, que agrupa a las empresas colombianas de gas natural.

En agosto del año pasado, Palma se reunió en Caracas con la entonces vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, para revisar la "hoja de ruta" establecida por ambas naciones para la venta de la petroquímica estatal venezolana.

Sin embargo, Palma aseguró este miércoles que pese a que Venezuela no tiene interés en vender la compañía, "para el mercado colombiano Monómeros juega un papel muy importante".

"Hemos tenido conversaciones no solamente con esta empresa, sino con las otras empresas que suministran fertilizantes, porque lo más importante en esta coyuntura geopolítica es proteger a la gente y sus alimentos, su comida", añadió el ministro.

En noviembre de 2024, el Gobierno de Colombia anunció que inició una actuación administrativa para "someter al grado de supervisión denominado 'control'" a Monómeros ante la "posible venta de sus acciones", según indicó entonces la Superintendencia de Sociedades en un comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El organismo aclaró que "el grado de supervisión denominado 'control' no es una toma de posesión ni faculta a la Superintendencia de Sociedades para coadministrar la sociedad, quien conserva su autonomía con las limitaciones y para los fines indicados en la Constitución y la ley, con plena garantía de sus derechos".

El 8 de noviembre de ese año, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó una carta en X dirigida a su entonces homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en la que expresó su oposición a "la decisión" de ese Gobierno de "vender y privatizar" Monómeros.

En la misiva señaló que durante más de cinco décadas la empresa ha beneficiado a campesinos de ambos países con producción y venta a "precio justo" de insumos agrícolas y, actualmente, garantiza a "millones de familias" la productividad de sus tierras, por lo que consideró que la privatización "implicará el encarecimiento de los productos".