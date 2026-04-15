Netanyahu apuesta por reforzar presencia de Israel en Líbano, pese a negociaciones tregua

"Ayer di instrucciones a las Fuerzas de Defensa de Israel para que continuaran reforzando la zona de seguridad y la desplegaran hacia el este, en las laderas del monte Hermón", dijo Netanyahu en un videocomunidado.

Las declaraciones del mandatario israelí llegan tras una reunión de su gabinete que algunos medios árabes habían reportado podía ser la antesala del anuncio de un alto el fuego temporal entre Israel y Líbano.

Sin embargo, Netanyahu cerró la puerta, por el momento, a esa posibilidad y fue más allá, al afirmar que el Ejército israelí está "a punto de tomar Bint Jbeil; a punto de eliminar prácticamente ese gran bastión de Hizbulá", en referencia al segundo municipio más grande de la gobernación de Nabatiye, de aproximadamente 30.000 habitantes antes de esta nueva guerra y situado en el sur del Líbano.

Israel mantiene su ocupación terrestre en el sur libanés, donde hoy aseveró haber destruido más de 200 supuestas infraestructuras de la milicia chií Hizbulá.

Israel ha defendido en los últimos años que las negociaciones de tregua, como las de Gaza, se desarrollen "bajo el fuego" de los ataques de su Ejército.

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Mientras tanto, los Gobiernos de Israel y del Líbano acordaron ayer volver a reunirse en una fecha y lugar aún por determinar, tras las conversaciones del martes en Washington, informó Estados Unidos, que actúa como mediador.

"Estamos llevando a cabo negociaciones con el Líbano. Estas negociaciones no se habían realizado en 40 años o más. Se están llevando a cabo ahora porque somos muy fuertes y los países se están acercando a nosotros, no solo el Líbano", indicó Netanyahu hoy al respecto.

Y añadió: "En las negociaciones con el Líbano hay dos objetivos principales: uno es el desmantelamiento de Hizbulá y el otro, una paz duradera. Paz mediante la fuerza".

En su videocomunicado de este miércoles por la noche, Netanyahu también aludió a la guerra con Irán y detalló que sus objetivos y los de Estados Unidos son "los mismos".

"Queremos que el uranio enriquecido salga de Irán, queremos que se elimine la capacidad de enriquecimiento dentro de Irán (...) Es demasiado pronto para decir cómo terminará esto, o incluso cómo evolucionará. Y ante la posibilidad de que se reanuden los combates, estamos preparados para cualquier escenario", concluyó.