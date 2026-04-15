Partido Conservador apoyará a la uribista Paloma Valencia en presidenciales colombianas

"El Partido Conservador no llega hoy a este proyecto, se mantiene donde siempre ha estado, del lado de las mismas luchas que hemos dado junto a Paloma y su partido durante los últimos cuatro años", afirmó a periodistas el presidente de esa colectividad, el senador Efraín Cepeda, uno de los mayores opositores de Petro.

Cepeda, quien fue presidente del Congreso entre 2024 y 2025, señaló que esta no es una decisión "de última hora", sino que hay "coherencia, hay camino recorrido y hay una convicción firme de defensa de Colombia".

"En este tiempo, hemos enfrentado juntos la improvisación, la incapacidad y el irrespeto por la institucionalidad", añadió el congresista sobre la alianza legislativa entre los conservadores y el Centro Democrático, fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), contra la agenda gubernamental.

Este anuncio se conoce dos días después de que el Partido de la U, que hizo parte de la bancada de Gobierno, anunciara también su apoyo a Valencia.

"Esta decisión responde a nuestra responsabilidad con los colombianos de respaldar una opción que garantice estabilidad institucional del Estado, así como la seguridad y la mejora de la calidad de vida de la población", señaló la Dirección Colegiada del Partido de la U en un comunicado.

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Según esa declaración, la bancada de congresistas del Partido de la U, tanto la actual como los elegidos el pasado 8 de marzo, decidió "acompañar la candidatura presidencial que mejor representa al centro", encabezada por Valencia y su compañero de fórmula, el independiente Juan Daniel Oviedo.

La fórmula de Valencia y Oviedo se presenta como alternativa a las candidaturas del izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, y del ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

Las encuestas de intención de voto, lideradas por Cepeda y con De la Espriella en segundo lugar, muestran que la opción de Valencia y Oviedo está en crecimiento y el 31 de mayo puede conseguir el paso a una eventual segunda vuelta electoral que, en caso de ser necesaria, se disputará el 21 de junio.