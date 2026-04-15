Precio de los combustibles vuelven a subir en Chile tras el incremento histórico de marzo

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la compañía estatal responsable de la importación y comercialización de la gran mayoría del petróleo crudo y sus derivados en Chile, indicó que la gasolina de 93 octanos subirá en 20,2 pesos por litro (0,023 dólares), mientras que la de 97 lo hará en 22,3 pesos (0,025 dólares).

En tanto, el diésel aumentará 36,4 pesos por litro (0,041 dólares) y el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular en 36,5 pesos (0,041 dólares).

En una decisión sin precedentes, Kast decidió el pasado 23 de marzo subir el precio de los combustibles en casi medio dólar, el mayor aumento en décadas, y no recurrir a un mecanismo estatal para amortiguar el alza producida por la guerra en Oriente Medio bajo el argumento de la austeridad fiscal.

La medida, ampliamente criticada por la oposición y que incluía también bonos para taxis y transportes escolares y la congelación del precio del transporte público en Santiago, provocó una abrupta caída en las encuestas de la aprobación del mandatario, el primero de extrema derecha desde el fin del régimen militar.

El ajuste de marzo llevó los precios de la gasolina de 93 octanos y al diésel a superar los 1.500 pesos por litro (1,70 dólares) en Chile, un país netamente importador de combustibles.

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"Solicitamos soluciones que nos permitan resolver los enormes sobrecostos a los que se nos condena (...) la realidad es que hay unos 10.000 camioneros que ya no están trabajando porque se quedaron sin caja para combustible", dijo este miércoles la Confederación de Dueños de Camiones de Chile.

Kast, de 60 años, ganó las elecciones en diciembre pasando con la promesa de crear un "Gobierno de emergencia" para solucionar las tres "crisis" que considera que vive Chile (delincuencia, migración irregular y economía) y recortar cerca de 6.000 millones de dólares en 18 meses.