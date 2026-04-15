Rusia derriba 85 drones sobre seis regiones rusas y los mares Negro y Azov

"Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas rusas interceptaron y aniquilaron 85 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense en la red de mensajería rusa MAX.

Según Defensa, los drones fueron destruidos sobre las regiones de Bélgorod, Voronezh, Rostov, Samara, Sarátov y la anexionada península ucraniana de Crimea y los mares Negro y Azov.

Las autoridades rusas no reportaron daños de gravedad a la infraestructura crítica.

El gobernador de la región de Rostov, Yuri Slusar, informó en Telegram de que las defensas antiaéreas habían neutralizado varios drones en la ciudad de Kámensk-Shajtinsk.

En tanto, la Fuerza Aérea de Ucrania denunció este miércoles que Rusia lanzó en la madrugada tres misiles balísticos y 324 drones de largo alcance, incluyendo 250 drones kamikaze ruso-iraníes Shahed.

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Del conjunto de los drones, las defensas ucranianas lograron neutralizar 309 aparatos no tripulados de distintos tipos.

Los tres misiles y 13 drones impactaron en nueve localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por este componente de las Fuerzas Aéreas, que informó además de la caída de fragmentos de drones destruidos en el aire en otros diez lugares del país.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte.

Según las autoridades regionales, una mujer murió en la ciudad de Zaporiyia durante la madrugada debido a un ataque ruso que provocó también daños en infraestructuras civiles urbanas.