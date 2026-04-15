Sharif viaja al Golfo y Turquía en vísperas de la posible segunda ronda entre EEUU e Irán

"El primer ministro paquistaní, Muhamad Shehbaz Sharif, realizará visitas oficiales al Reino de Arabia Saudí, el Estado de Catar y la República de Turquía entre el 15 y el 18 de abril de 2026", confirmó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní.

Sharif viaja acompañado por el ministro de Exteriores, Ishaq Dar, en una misión que el Gobierno paquistaní calificó oficialmente de "contexto bilateral".

Sin embargo, el desplazamiento se produce en la ventana de tiempo adelantada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y por fuentes diplomáticas consultadas por EFE, que sitúan la reanudación del diálogo para finales de esta semana o principios de la siguiente.

Según estas fuentes, la propuesta para un segundo encuentro ya ha sido enviada a las delegaciones de EE. UU. e Irán, con el objetivo de desatascar las negociaciones sobre el enriquecimiento de uranio.

El viaje de Sharif está también precedido de una reunión en Islamabad entre altos cargos de Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto para establecer un "marco cooperativo" estable y unificar visiones sobre la crisis.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antes de la primera ronda del pasado fin de semana, estos países ya redactaron una hoja de ruta de 15 puntos para servir de base al diálogo.

Por su parte, el vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, insistió en que la celebración de esta nueva cita depende de la voluntad de Teherán.

Irán aún no ha confirmado su asistencia, aunque tras la primera ronda dejó la puerta abierta a seguir trabajando si Washington actúa "con seriedad".

El calendario oficial de la gira de Sharif concluye el 18 de abril en la ciudad turca de Antalya, lo que desplaza cualquier encuentro de alto nivel en Islamabad al domingo 19 o la próxima semana, reduciendo el espacio de maniobra de los mediadores a 72 horas antes de que la tregua expire el miércoles 22, fecha límite para evitar el reinicio de las hostilidades.