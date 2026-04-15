Starmer dice que no cederá a la presión de Trump a pesar de amenaza sobre pacto comercial

En la sesión semanal de control al jefe del Gobierno en la Cámara de los Comunes, Starmer afirmó que su opinión sobre el conflicto armado es "clara" y no se dejará "arrastrar" a la guerra, a pesar de las críticas del líder republicano contra el Ejecutivo británico por negarse a implicarse en los ataques contra Irán.

Trump, que a finales de mes recibirá al rey británico Carlos III en una visita de Estado, amenazó anoche con "modificar" el acuerdo comercial con el Reino Unido, por el que redujeron los aranceles a la importación de automóviles, aluminio y acero.

Al responder a una pregunta del líder liberaldemócrata, Ed Davey, de si no sería conveniente suspender el viaje de Carlos III a Estados Unidos, Starmer afirmó que su posición sobre la guerra "ha sido clara desde el principio: no nos vamos a dejar arrastrar a esta guerra".

"No es nuestra guerra, y he recibido mucha presión para que tome un rumbo diferente, incluyendo lo ocurrido anoche (por el acuerdo comercial). No voy a cambiar de opinión. No voy a ceder. No nos conviene, como país, unirnos a esta guerra, y no lo haremos", dijo.

"En cuanto a la visita del rey, su propósito es conmemorar el 250 aniversario de las relaciones y la independencia de EE.UU. La monarquía es un importante recordatorio de los viejos lazos y la relación perdurable entre nuestros dos países, que son mucho más importantes que cualquier persona que ocupe un cargo en particular en un momento determinado", puntualizó Starmer.

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En unas declaraciones anoche a la cadena Sky, Trump dijo sobre el Reino Unido: "Les dimos un buen acuerdo comercial, mejor del que yo tenía que darles". Agregó que, cuando pidió ayuda a los británicos, éstos "no estuvieron allí. Cuando los necesitamos, no estuvieron allí, y siguen sin estar ahí".

"Y les dimos un buen acuerdo comercial. Mejor del que yo tenía que darles. Algo que siempre se puede cambiar", subrayó Trump.

Los reyes británicos, Carlos III y Camila, iniciarán el próximo 27 de abril una visita de Estado de tres días a EE.UU., después de la realizada el año pasado por Trump al Reino Unido.