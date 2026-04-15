Stephen Colbert y Julianna Margulies rendirán tributo a George Clooney en Nueva York

Según anunció este miércoles la organización Film at Lincoln Center (FLC), la gala contará también con la participación del oscarizado Sam Rockwell y el actor y director John Turturro, quienes se subirán al escenario del Lincoln para alabar el trabajo de Clooney y compartir anécdotas.
La selección del invitados no es al azar: Margulies protagonizó junto al actor la icónica serie médica 'ER' (Urgencias); Clooney fue el primer invitado de Colbert en el debut de 'The Late Show' en 2015; Rockwell saltó a la fama bajo la dirección de Clooney en 'Confessions of a Dangerous Mind'; y Turturro fue compañero de reparto del actor en la cinta de los hermanos Coen 'O Brother, Where Art Thou'.
En sus 64 años, Clooney ha ganado dos premios Óscar y ha recibido el premio del Instituto Estadounidense del Cine (AFI) a la Trayectoria.
FLC anota hoy que el artista será homenajeado no solo por su prolífica carrera como actor, director y productor, sino también por su labor humanitaria.
El actor ha destacado por su activismo en favor de los derechos humanos en las crisis de Darfur y Sudán, labor que le ha valido ser nombrado Mensajero de la Paz de la ONU.
El año pasado el galardonado fue el cineasta español Pedro Almodóvar y la gala dedicada a la carrera de director contó como presentadores con el bailarín y actor Mikhail Baryshnikov; la actriz y musa de Almodóvar Rossy de Palma; la cantante Dua Lipa; el cineasta John Waters y el actor Turturro.
La Gala del Premio Chaplin es el principal evento de recaudación de fondos del Film at Lincoln Center, cuyos beneficios se destinan a programas educativos y festivales como el Festival de Cine de Nueva York (NYFF).
Con este galardón, Clooney se une a una lista de leyendas que incluye a Jeff Bridges, Viola Davis, Robert De Niro, Meryl Streep y Elizabeth Taylor, entre otros.