Sudáfrica nombra a un afrikáner como embajador en EEUU en medio de la crisis diplomática

Según confirmó este miércoles la Presidencia sudafricana, Meyer, de 78 años, representará al país africano en Washington, en medio de la crisis diplomática desatada desde el retorno del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

En marzo de ese año, el Gobierno estadounidense dio un plazo de 72 horas para abandonar el país al entonces embajador sudafricano, Ebrahim Rasool, tras declararlo persona ‘non grata’ por sus críticas al presidente estadounidense.

Washington tomó esta decisión después de que un medio digital de ultraderecha reportara que el diplomático sudafricano había dicho en un seminario sobre política exterior que Trump está liderando un movimiento supremacista blanco en EE.UU. y el mundo.

Ese fue uno de los episodios dentro de la crisis desatada después de que el mandatario estadounidense firmara a principios de febrero de 2025 una orden ejecutiva por la que cortó la ayuda a Sudáfrica de manera indefinida.

Trump tomó esa medida tras acusar a Pretoria de expropiar tierras y violar los derechos humanos de los afrikáners (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses), en referencia a la polémica ley que el Gobierno sudafricano promulgó en 2025 y que facilitará la expropiación de tierras por interés público.

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El nuevo embajador es, precisamente, un afrikáner y fue ministro durante el apartheid, antes de participar como jefe negociador del entonces gobernante Partido Nacional (NP, en inglés) en las negociaciones para acabar con ese régimen, en las que Ramaphosa encabezó el equipo enviado por el Congreso Nacional Africano (CNA), partido de Nelson Mandela.

Tras el retorno de la democracia en 1994, Meyer formó parte del gobierno de unidad nacional de Mandela, después de que éste fuera elegido como primer presidente negro del país.

El nombramiento de Meyer se conoció después de que el Gobierno sudafricano convocara el pasado marzo al embajador estadounidense en Sudáfrica, Leo Brent Bozell III, para que diera explicaciones sobre sus críticas a las políticas económicas e internacionales del país africano e incluso a sus decisiones judiciales.

Las tensiones bilaterales han crecido durante el último año y, en una nueva escalada y una medida sin precedentes, Washington anunció el pasado diciembre, tras asumir la presidencia rotatoria del G20, que excluiría a Pretoria de las actividades del grupo de países desarrollados y emergentes en 2026, a pesar de la membresía de Sudáfrica.