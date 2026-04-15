Trabajadores de edificios de vivienda privada en Nueva York autorizan huelga

Los trabajadores tomaron hoy una parte de Park Avenue, entre las calles 79 y 80 en Manhattan, que cerraron al tráfico vehicular para instalar una tarima desde la cual escucharon al alcalde Zohran Mamdani, a concejales, asambleístas estatales, presidentes de distritos y otros líderes de la ciudad respaldar su derecho a mejores condiciones laborales y voto de huelga.

Llenos de energía, portando carteles del sindicato y gritando consignas, los trabajadores escucharon inmóviles a todos los líderes de la ciudad así como a la presidenta de la Asociación de Enfermeras de Nueva York, Nancy Hagans, quien recordó que recientemente sostuvieron "la huelga más larga en la historia de Nueva York".

La 32BJ, con mayoría de miembros latinos, está negociando para los trabajadores de edificios privados de la ciudad, desde el pasado marzo, para un nuevo convenio de cuatro años, pero aún no logran acuerdos en ninguno de los temas en disputa, que incluyen aumento salarial y cobertura médica.

Entre los puntos en controversia, la Junta Asesora de Bienes Raíces, con la que negocian, quiere que los miembros del sindicato aporten su propio dinero al plan médico, lo que no ocurre ahora.

"Mi plan médico salvó mi vida", afirmó una de las trabajadoras, que tuvo que afrontar una cirugía. "Ellos quieren sacarnos ahora de nuestro salario para el plan médico y eso no es justo", indicó.

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El sindicato regresa mañana a negociar con una autorización de huelga en la mano que, de cumplirse, paralizaría el trabajo de más de 34.000 miembros del sindicato.

Eso afectaría a más de un millón de personas que no contarán con recogido de basura, porteros, encargados del edificio o del mantenimiento.

"Sé que me dirijo a personas que mantienen apartamentos multimillonarios y que, al llegar a casa, tienen dificultades para pagar el alquiler el primer día del mes", indicó el alcalde Mamdani a los trabajadores "que pintan, mantienen la calefacción, sacan la basura, mantienen los elevadores funcionando, retiran la nieve y dan la bienvenida a los residentes".

Mientras, la presidenta de la legislatura municipal, Julie Menin, les aseguró que "el Concejo está con ustedes".

"Estamos aquí para asegurarnos de que reciban el salario, la atención médica y la dignidad que merecen", afirmó.

Al final de la jornada, tras preguntar por su voto, los trabajadores levantaron un cartel con el mensaje de apoyo a la huelga.