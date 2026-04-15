Trump cancela contrato con Arquidiócesis católica de Miami para cuidado de niños migrantes

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una agencia del del Departamento federal de Salud y Servicios Humanos (HHS), canceló el contrato con la oficina de Catholic Charities en Miami, que se remontaba a la llegada de los primeros exiliados cubanos al sur de Florida.

El arzobispo Thomas Wenski, de la Arquidiócesis de Miami reconoció en una nota publicada por el Miami Herald, que el gobierno de los Estados Unidos “ha decidido abruptamente poner fin a más de 60 años de relación” con Catholic Charities.

“Los servicios de la Arquidiócesis de Miami para menores no acompañados han sido reconocidos por su excelencia y han servido como modelo para otras agencias en todo el país. Sin embargo… han sido despojados de su financiación y se verán obligados a cerrar en un plazo de tres meses”, añadió el arzobispo.

El cierre del contrato se da justo en medio de tensiones entre el Gobierno de Trump y el papa León XIV y la comunidad católica de EE.UU.

El domingo pasado Trump aseguró que el pontífice es un hombre "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior", aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela.

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En un largo mensaje en su red Truth Social, el mandatario instó al pontífice a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque, aseguró, "está perjudicando a la Iglesia católica".

Tras estas declaraciones Trump publicó en la noche del domingo una imagen que parece ser creada por inteligencia artificial en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

En respuesta al republicano, León XIV dijo que "no tiene miedo a la administración Trump" y que "seguirá levantando la voz para construir la paz".

Aunque sin citar el nombre de Trump, el papa la ha tachado de inaceptable y ha animado a los fieles a "comunicarse" con los congresistas para pedir paz.