Trump, Xi, Netanyahu y Mamdani, entre los líderes más influyentes de 2026, según Time

En el caso de Trump, la revista destaca "su capacidad para redefinir la política estadounidense y la exterior del país" mediante "una agenda expansiva que ha alterado los equilibrios internos y ha tenido un fuerte impacto en la escena internacional".

Sobre Xi, el editor Charlie Campbell subrayó el refuerzo del control político y económico de China y "su estrategia para ampliar la influencia global de Pekín" en un contexto de "creciente rivalidad entre potencias" y de "transformación del sistema internacional hacia un modelo más fragmentado y competitivo".

En el perfil de Netanyahu, el politólogo Ian Bremmer resaltó su regreso al poder en 2022 y su papel en la reconfiguración de Oriente Medio, marcado por la guerra en Gaza y el aumento de las tensiones geopolíticas, incluyendo la guerra con Irán.

El texto sobre el papa León XIV, firmado por el director de cine Martin Scorsese, presenta al pontífice como "una figura de renovación" dentro de la Iglesia católica y el primero norteamericano, destacando sus llamamientos a la reforma institucional y su visión de una Iglesia más abierta.

Por su parte, la periodista Julia Terruso elige a Mamdani por ser "una de las figuras emergentes de la política estadounidense" tras su ascenso a la alcaldía de Nueva York, subrayando su capacidad para movilizar a nuevos votantes con un discurso centrado en la vivienda, el transporte público y los servicios esenciales, convirtiéndose así en "un referente del progresismo urbano".

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La lista incluye también al exsenador y secretario de Estado Marco Rubio y al gobernador de California, Gavin Newsom, ambos señalados como "piezas clave en la política estadounidense actual" y posibles futuros presidentes, según la revista.

En el ámbito internacional, la economista Christine Lagarde firma el perfil del primer ministro canadiense, Mark Carney, al que define como una "figura central en la arquitectura financiera global" desde la crisis de 2008, mientras que la política Yuriko Koike destaca a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, como "símbolo de un avance histórico en la representación femenina dentro de la política nipona".

Asimismo, la revista incluye al director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, uno de los candidatos a hacerse con la secretaría general de Naciones Unidas a finales de este año, por "su papel en la gestión de crisis nucleares recientes y su relevancia en la diplomacia multilateral".

La categoría de Líderes de este año refleja, según la publicación, "un escenario global marcado por la rivalidad entre potencias, la reconfiguración de alianzas internacionales y la creciente concentración de poder en figuras cuya influencia trasciende sus fronteras y redefine el equilibrio político mundial".