Zelenski reclama ante Meloni más defensa antiaérea y los fondos europeos vetados por Orbán

"Ahora mismo en los cielos de Ucrania hay nuevos 'Shahed' (drones suicidas ruso-iraníes), sufrimos ataques masivos y necesitamos absolutamente nuevos sistemas de defensa antiaérea. Para nosotros son vitales", dijo el mandatario ucraniano en una declaración junto a Meloni traducida al italiano y sin preguntas.

En el encuentro en el romano Palacio Chigi, sede de la presidencia del Gobierno italiano, Zelenski informó a Meloni sobre la situación en el campo de batalla y acerca de unos ataques rusos que, aseguró, no han cesado ni siquiera durante la Pascua.

Por esa razón, apostó por "trabajar juntos en la producción" de estos sistemas defensivos.

Asimismo Zelenski explicó que también abordaron la "necesidad" de desbloquear el crédito de la Unión Europea de apoyo a Kiev por 90.000 millones de euros, una petición que llega tras la reciente derrota electoral del primer ministro de Hungría, Víktor Orbán, que lo bloqueaba.

"Hemos hablado también de la necesidad de desbloquear el paquete europeo de apoyo a Ucrania por 90.000 millones de euros. Es una decisión necesaria. Gracias a Italia por el respaldo", agradeció, aunque sin citar expresamente al Gobierno húngaro.

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Por su parte, Meloni instó a la unidad de los aliados ya que, a su parecer, "un occidente dividido" y una "Europa rota" sería el "mejor regalo para Moscú" y aseguró que Italia seguirá presionando económicamente a Rusia a través del G7 y la Unión Europea (UE).

Sus palabras se producen tras un insólito cruce de reproches con el presidente estadounidense, Donald Trump, por haber defendido al papa León XIV.

En este sentido, celebró el próximo vigésimo paquete de sanciones de la UE como "un paso importante para reducir aún más las entradas que alimentan a la máquina bélica rusa".

La mandataria subrayó que el apoyo financiero aprobado por el Consejo Europeo es "un instrumento fundamental para la supervivencia de Ucrania", advirtiendo que una crisis financiera en Kiev tendría "daños incalculables para la estabilidad de toda Europa".

También defendió que la posición de Europa y de Italia ha sido en los cuatro años de guerra "siempre la misma", del lado de Kiev, del pueblo y de sus instituciones.

Uno de los puntos clave del encuentro fue el fortalecimiento de la cooperación en materia de defensa.

La mandataria, que se dirigió a Zelenski como su "amigo", destacó que Italia está "muy interesada" en desarrollar una producción conjunta de tecnología militar, especialmente en el sector de los drones, donde reconoció a Ucrania como una "nación guía".

"La inestabilidad se está volviendo poco a poco nuestra nueva normalidad. Es un escenario que desorienta, que puede asustar, pero yo pienso que, sobre todo en momentos como estos, se comprenda cómo la amistad entre pueblos hermanos, que se han ayudado en los momentos más difíciles de su historia, marca la diferencia", concluyó.