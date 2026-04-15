Zelenski reclama urgentemente más defensas aéreas tras últimos ataques letales rusos

“La principal prioridad diplomática para Ucrania ahora mismo es cooperación en materia de defensa aérea. Necesitamos misiles de defensa aérea cada día”, dijo el presidente ucraniano en X, poco después de que su Fuerza Aérea informara de que ninguno de los tres misiles balísticos Iskander-M lanzados por Rusia desde la pasada tarde pudo ser interceptado por las defensas de Ucrania.

Zelenski recordó que el canciller alemán, Friedrich Merz, se comprometió el martes con él durante su reunión en Berlín a hacerle llegar a Ucrania más misiles PAC-2 para sistemas antiaéreos Patriot y lanzaderas adicionales de sistemas también antiaéreos IRIS-T que Kiev necesita para proteger sus infraestructuras de los misiles balísticos rusos.

Merz también anunció que seguirá contribuyendo con dinero a la llamada iniciativa PURL, por la que numerosos socios -sobre todo europeos- de Ucrania compran misiles PAC-2 y otros tipos de material a EE.UU. para enviárselos después al Ejército ucraniano.

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Estados Unidos dejó de enviar armas gratuitamente a Ucrania con la llegada al poder de Donald Trump, cuya administración sí vende material militar a los europeos que éstos le hacen llegar posteriormente a Kiev.

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El presidente ucraniano ha reconocido repetidamente en público que la situación en Oriente Medio en el contexto de la última guerra de EE.UU. e Israel contra Irán podría dejar a Ucrania sin parte de los misiles antiaéreos estadounidenses que necesita.

Zelenski visitó el martes Alemania en la primera escala de una gira europea que le llevó ese mismo día también a Noruega, desde donde viaja este miércoles a Italia.

Conseguir más medios para derribar misiles balísticos rusos es una de las prioridades de su viaje, como dijo en su condena de los últimos ataques rusos en X.