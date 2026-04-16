Absuelven a sospechosas del caso Colmenares, una de las muertes más sonadas en Colombia

La Sala de Casación Penal del alto tribunal también confirmó la prescripción de la acción penal en el caso de Jessy Quintero, con lo que se cierran definitivamente los procesos en la Justicia colombiana relacionados con este caso, uno de los más mediáticos del país en el siglo XXI.

El caso Colmenares se remonta al 31 de octubre de 2010, cuando el estudiante universitario desapareció tras compartir con un grupo de amigos en el norte de Bogotá, y su cuerpo fue hallado horas después en un canal de aguas del parque El Virrey.

En un inicio, las autoridades consideraron que se trató de un accidente o un suicidio, hipótesis sustentada en testimonios de personas cercanas; no obstante, posteriores peritajes forenses llevaron a reabrir la investigación bajo la posibilidad de un homicidio.

Según la decisión de la Corte, "no solo no se logró acreditar la participación de Moreno en un homicidio, sino que tampoco se estableció de manera concluyente que la muerte del estudiante haya sido consecuencia de una conducta criminal".

La revisión del expediente fue promovida por la Procuraduría (Ministerio Público), que en audiencia solicitó una condena al considerar que Moreno habría incurrido en conductas para dificultar el hallazgo del cuerpo en la madrugada de los hechos.

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Sin embargo, la Corte desestimó esos argumentos por falta de sustento probatorio.

En febrero de 2017, un juez absolvió a Moreno y a Quintero por los delitos que se les imputaban, decisión que fue apelada por la Fiscalía y la familia del joven, que desde entonces insistieron en acudir a todas las instancias judiciales para esclarecer lo ocurrido.

Con el fallo de la Corte Suprema, cuya lectura se realizará este jueves, se agota la vía ordinaria en Colombia, aunque la familia Colmenares ha manifestado su intención de acudir a instancias internacionales en busca de justicia.