Agremiación empresarial denuncia que "la corrupción ya no se oculta" en Paraguay

El presidente en turno de la agremiación, Enrique Duarte, aseveró, al leer un comunicado ante periodistas, que la corrupción en el país es "visible y ofensiva", aunque sin mencionar casos específicos.

Asimismo, apuntó que mientras "se exhiben privilegios desde los espacios de poder" los paraguayos se enfrentan a un sistema de salud que "no responde" y está desabastecido.

"En el Paraguay actual no debe haber espacio, ni legitimidad, para abusos ni usufructo de privilegios", agregó Duarte, quien compareció ante la prensa en la sede en Asunción de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), gremio que también lidera.

Por otro lado, la plataforma denunció la "deficiencia" del Estado en la gestión de los recursos por su acumulación de deudas con proveedores de diversos rubros, incluidos los de salud, lo que, consideró, obliga a los ciudadanos a costear insumos médicos y fármacos en los hospitales.

"Es vergonzoso y doloroso que los aportantes deban pagar de sus bolsillos insumos médicos, operaciones y tratamientos de diversas patologías", prosiguió Duarte.

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El industrial, que entregará en octubre próximo la presidencia rotativa de la Feprinco, aclaró que las críticas del sector privado no constituyen un retiro de la confianza al Gobierno del presidente Santiago Peña, en el cargo desde agosto de 2023.

En este sentido, la Feprinco reconoció como "decisiones importantes" y positivas para el país "la promulgación de leyes que modernizan la promoción de inversiones y de maquila".

De igual forma, destacó la defensa de la industria paraguaya y el aporte del país para que se firmara el pacto de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que entrará en vigencia de manera provisional a partir de este 1 de mayo.