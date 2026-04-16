Allanan en Bolivia bienes de hijos del expresidente Arce por supuestas ganancias ilícitas

El comandante de la Policía de Santa Cruz, coronel Jhenky Gómez, dijo este jueves a los medios que se han realizado "varios allanamientos referentes a la familia Arce" en esa región y en los departamentos de La Paz y Cochabamba (centro) que han permitido "avanzar de gran manera en este caso".

El exmandatario está recluido en un penal de La Paz desde diciembre, acusado de supuesta corrupción por haber autorizado cuando era ministro de Economía y Finanzas de Evo Morales (2006-2019) la transferencia de recursos del Estado a cuentas particulares de dirigentes campesinos para proyectos que resultaron fallidos.

Su hijo mayor, Marcelo Arce Mosqueira, también está detenido desde marzo pasado acusado de legitimación de ganancias ilícitas por la supuesta posesión de bienes producto de acciones ilegales.

Por el mismo delito están investigados los hijos menores del exgobernante, Rafael y Camila.

El abogado Wálter Suárez, defensor de los tres hijos de Arce, dijo a EFE que en los allanamientos del miércoles se cometieron "abusos" y "vejaciones" en la denominada hacienda 'Adán y Eva', en Santa Cruz, porque se precintaron los accesos al predio, pese a que en el lugar viven alrededor de diez personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el jurista, en ese grupo de familias hay tres niños y trabajadores agrícolas y de piscicultura y apicultura que han sido afectados por el precintado de esas tierras ya que al parecer no pueden movilizarse.

Se trata de una propiedad de 2.100 hectáreas comprada en 2021 por Rafael Arce en 3,3 millones de dólares, según precisó la Fiscalía General en noviembre, cuando ordenó su búsqueda y detención.

En julio de 2021 Rafael Arce y su hermana Camila obtuvieron préstamos por 9,1 millones de dólares en seis transacciones de una misma entidad bancaria, parte de los cuales se usaron para esa compra, según la investigación del caso.

La Interpol ha activado el denominado sello rojo para la búsqueda de Rafael Arce, cuyo paradero es desconocido, fuera de Bolivia.

Suárez también confirmó que en otro proceso contra Marcelo se allanaron en las últimas semanas varios inmuebles, pero aseguró que "no son todos de los señores Arce" porque, según el abogado, judicialmente solo se confirmó que tiene dos a su nombre y uno de ellos es producto de un crédito bancario.

La denuncia de legitimación de ganancias ilícitas incluye al exmandatario.