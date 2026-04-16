Arrestan como sospechoso al padre del niño desaparecido en Japón tras hallar su cadáver

La detención se produjo a las 00:32 hora local (15:32 GMT del miércoles), después de que el sospechoso de la "desaparición del cadáver" admitiera los hechos ante las autoridades, según un portavoz de la Policía de Kioto durante una rueda de prensa.

"No hay ningún error, lo hice yo", confesó Adachi durante el interrogatorio policial posterior al arresto, según fuentes recogidas por la cadena pública NHK.

Además, según la citada cadena y la agencia de noticias japonesa Jiji Press, el padre también habría admitido posteriormente el asesinato del menor en dicho interrogativo policial, aunque por el momento no ha habido confirmación de este extremo por parte de las autoridades.

Durante la rueda de prensa de este jueves, el departamento de policía anunció la creación de una unidad especial de investigación para poder esclarecer la "totalidad de los hechos", ante un suceso que lleva días copando titulares en los principales medios de Japón.

El caso comenzó el pasado 23 de marzo, cuando el propio Adachi llamó a la Policía para denunciar la desaparición de su hijo, Yuuki, que supuestamente se había perdido después de que él mismo lo llevara en coche hasta la escuela esa mañana.

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Sus profesores, sin embargo, nunca llegaron a verlo en clase, y las cámaras de la escuela no registraron su llegada al centro.

A partir de entonces, un operativo compuesto por diversos agentes y decenas de residentes locales peinaron la zona en búsqueda del pequeño.

El despliegue finalizó este pasado lunes, cuando alrededor de las 16.45 hora local se informó del hallazgo del cuerpo del menor en una zona de bosques de la ciudad de Nantan, en la prefectura de Kioto.

El cuerpo se descubrió a unos dos kilómetros de la escuela, sin señales claras de violencia.

Aunque la causa exacta del fallecimiento aún no ha sido determinada de forma oficial, se estima que la muerte se produjo a finales de marzo, coincidiendo con las fechas de la supuesta desaparición.