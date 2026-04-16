Arzobispa anglicana elogia “valiente llamado” a la paz de León XIV frente a los conflictos bélicos

“Me uno a mi hermano en Cristo, su santidad el papa León XIV, en su valiente llamado a un reino de paz” , declaró en un comunicado Sarah Mullally, quien se reunirá con el papa a finales de abril en Roma.

Mullally, en su defensa del papa, afirmó además que “debemos instar a todos aquellos a quienes se ha confiado autoridad política a buscar todos los medios posibles, pacíficos y justos, para resolver los conflictos”.

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La Iglesia de Inglaterra se convirtió en el organismo religioso de Reino Unido tras la ruptura del rey Enrique VIII con el catolicismo en el siglo XVI.

Mensaje del evangelio

Mullally destacó además la importancia del mensaje del papa “en estos tiempos de odio, división y violencia” , como respuesta al presidente estadounidense, que dijo no ser “un gran admirador del papa”.

En su red Truth Social, Trump calificó a León XIV de “débil en materia de crimen, y terrible para la política exterior” , y sugirió que los cardenales sólo lo eligieron como papa en mayo de 2025 porque era estadounidense, para establecer un posible puente con Washington.

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Al día siguiente, el papa apuntó: “no tengo miedo, ni de la administración Trump, ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio”.

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“Coste humano es incalculable”

“Creo que la Iglesia tiene el deber moral de pronunciarse con toda claridad contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación”, añadió León XIV, aunque reiteró que no se considera un “político“ y que no tiene intención de “debatir” con Trump.

Este jueves, la jefa de la Iglesia anglicana señaló que “mientras personas inocentes son asesinadas y desplazadas, familias son separadas y futuros destruidos, el coste humano de la guerra es incalculable”.

“Es la vocación de todo cristiano, y de todas las personas de fe y buena voluntad, trabajar y rezar por la paz”, explicó la arzobispa de Canterbury.