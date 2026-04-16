Bélgica aplazará aumento de impuestos a gas y gasóleo por la guerra

El alza de los impuestos a los combustibles fósiles formaba parte del acuerdo presupuestario del Ejecutivo belga y debía producirse a final de este mes, pero la coalición de Gobierno ha decidido posponer esa subida hasta el próximo 1 de julio, informó el diario 'Le Soir' en base a fuentes parlamentarias y gubernamentales.

Otras fuentes indican que ya no había tiempo para tramitar la subida de impuestos de forma que fuera efectiva este mismo mes, ya que los impuestos especiales se liquidan por trimestres.

La previsión era elevar los impuestos especiales sobre el gasóleo para que pasen de un importe indexado de 17,3 euros por 1.000 litros a 23 euros, y continuar subiéndolos al ritmo de un euro al año hasta 2029, recordó el diario.

En el caso del gas, los impuestos especiales deberían pasar de 8,72 euros el megavatio-hora a 10,31 euros en 2026, después a 11,39 euros en 2027, luego 12,47 euros en 2028 y 13,60 euros en 2029.

El consumo medio anual de un hogar belga es de 17 megavatios-hora.

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En paralelo, y para acelerar la descarbonización, el programa del Gobierno belga prevé reducir los impuestos especiales sobre la electricidad de 50,33 euros el megavatio-hora a 46 euros este año, para pasar después a 43 euros en 2027, 40 euros en 2028 y 38 euros en 2029, teniendo en cuenta que un hogar medio en Bélgica consume 3,5 megavatios-hora al año.

La aplicación de medidas de alivio ha generado un roce entre los socios liberales de la coalición, que exigen remedios para aliviar a los hogares, y el primer ministro, el nacionalista flamenco Bart de Wever, que ha subrayado que "no hay dinero" para ajustes.