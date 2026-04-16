Bolivia y El Salvador retoman diálogo bilateral sobre cooperación en temas estratégicos

El encuentro se efectuó en la ciudad de La Paz, sede del Ejecutivo de Bolivia, y estuvo presidido por el viceministro boliviano de Relaciones Exteriores, Carlos Paz, y su homóloga salvadoreña, Adriana Mira.

Las autoridades tocaron "temas de interés compartido", como "la lucha contra el crimen organizado transnacional, la modernización del Estado, el comercio y la inversión en sectores estratégicos", reflejó la Cancillería boliviana en un comunicado de prensa.

"Ambos países acordaron explorar el intercambio de experiencias en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado transnacional", destacó la nota.

Poco después de su posesión en noviembre de 2025, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, solicitó apoyo a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, para reformar el sistema penitenciario de su país.

A principios de este mes, el viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Hernán Paredes, ratificó el interés de Bolivia en construir cárceles de alta seguridad bajo el modelo salvadoreño.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El diálogo entre los vicecancilleres Paz y Mira también abordó asuntos como "cultura, turismo, transporte aéreo, conectividad, cooperación espacial con fines pacíficos, seguridad, formación académica, atención consular".

Entre los avances más importantes está la firma de un convenio entre la Agencia Boliviana Espacial y la Secretaría de Innovación de la Presidencia de El Salvador para la "cooperación espacial con fines pacíficos", además de la suscripción de un memorándum de entendimiento sobre "servicios aéreos".

El comunicado de la Cancillería boliviana también destacó, entre los compromisos a futuro, el trabajo para "diversificar el intercambio comercial y promover inversiones en sectores priorizados", para lo cual se reconoció la creación de la Cámara Empresarial Binacional Bolivia-El Salvador.

Asimismo, quedó en pie el compromiso de suscribir un acuerdo sobre transporte aéreo con el fin de "potenciar la conectividad, el comercio, el turismo y la inversión", y un memorándum de cooperación académica y formación diplomática y consular para los funcionarios de ambas cancillerías.

La tercera Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas y Coordinación Bilateral entre Bolivia y El Salvador se efectuó en noviembre de 2018 en el país centroamericano.