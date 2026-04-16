Carlos Rivera espera que su disco de mariachi conecte con mexicanos que "jamás regresarán"

Originario del estado de Tlaxcala, Rivera está promocionando su nuevo álbum, lanzado en marzo, en Estados Unidos, país donde percibe que "hay una gran conexión, especialmente porque muchos paisanos, tristemente, algunos vienen aquí y nunca más regresan a México".

"Me tocó, por ejemplo, una persona en Los Ángeles que me dijo: 'yo salí hace 32 años de un pueblo de Tlaxcala y lo más cerca que estoy de Tlaxcala y de mi familia eres tú, hoy que estoy aquí contigo'", relató, de visita en Miami.

"Entonces me conmovió un montón, porque literalmente nosotros nos convertimos un poco en esa conexión directa que tienen muchos de nuestros paisanos que viven aquí y que probablemente jamás volverán a México", agregó Rivera, famoso por el programa musical mexicano 'La Academia' y por protagonizar en Madrid el musical 'El rey león'.

El intérprete estrenó '¡Vida México!', un disco con 16 canciones de mariachi y colaboraciones con íconos de la música mexicana como Alejandro Fernández, Natalia Lafourcade, Pepe Aguilar, Ana Bárbara y Marisela.

Los nuevos temas están inspirados en el Día de Muertos y en la muerte de su padre hace cuatro años, pues Rivera quiso transformar "el duelo y el dolor en música".

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"Es muy bonita esa manera de nosotros los mexicanos de ver a la muerte, que al final no es que celebremos a la muerte, sino que celebramos la vida. Por eso quise ponerle el título '¡Vida México!', porque era mi manera de honrar la vida de esos seres queridos que ya no están, pero también de honrar mis raíces", explicó.

De hecho, el material contiene una nueva versión junto a Natalia Lafourcade de 'Recuérdame', la canción de la película de animación 'Coco' sobre el Día de Muertos que él cantó hace 10 años.

El cantante, de 40 años, cree que "hubo una conexión muy grande de México con el mundo a partir de esa película de Pixar, porque la gente entendió un poquito más" de la tradición mexicana, por lo que quiso reforzar esa idea con el disco, que promoverá en una gira internacional por México, España y otros países, aún por revelar.

"Al final nos acompañamos en el recordar a las personas que amamos, los que ya no están, los que están lejos, pero especialmente en honrarnos como mexicanos con orgullo, no solamente en México, sino donde quiera que vayamos", manifestó.

Carlos Rivera afrontó el reto de lanzar temas inéditos de mariachi en un momento en el que la música regional mexicana ha ganado notoriedad por los corridos tumbados, la banda y las norteñas.

Pero el artista percibe que la música mexicana en general, incluyendo el mariachi y las rancheras, están ganando aprecio entre el público internacional, como él ha comprobado en conciertos en España, Argentina y Chile.

Además, destacó que algunos compositores de éxitos de corridos tumbados colaboraron en su disco.

"Entonces es bonito encontrar que, aun con todo lo que hoy está de moda dentro del regional mexicano, a todos los que hacemos música mexicana nos sigue llevando todo hacia el amor y ahí es donde yo considero que el amor tiene siempre posibilidad, no importa que haya otras cosas de moda, de ritmos, de canciones o de artistas", dijo.