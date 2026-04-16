Condenan a 20 meses de cárcel al cantante urbano puertorriqueño Yovngchimi

La sentencia emitida por la jueza María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal del Distrito de Hato Rey, en San Juan, incluye asimismo tres años de libertad supervisada.

Yovngchimi lleva aproximadamente 16 meses en prisión, después de ser arrestado en diciembre de 2024 en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Puerto Rico.

Durante la vista de sentencia, el artista pidió perdón a su familia por haberla decepcionado y aseguró que este incidente le ayudará a "aprender" de sus errores.

También prometió buscar "hacer una mejor vida", así como mejorar su imagen pública y su carrera musical, con la que saltó a la fama en 2021 con la canción 'Glizzy Walk'.

En la misma línea, su abogado, Saam Zangeneh, y una representante de la disquera Rock Nation, Kim Bedoya, reafirmaron en la corte estos propósitos del cantante.

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Todavía no se sabe cuándo saldrá de prisión Yovngchimi, quien gracias a un acuerdo con la Fiscalía federal se libró de algunos cargos como conspiración para traficar armas de fuego.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó como evidencia mensajes en los que el cantante hablaba sobre el uso de armas de fuego y su posible venta.

Yovngchimi, de 30 años, publicó en 2023 su primer álbum, 'WLGS', y ha colaborado con varios artistas puertorriqueños de renombre como Bad Bunny, Ozuna, Arcángel y Eladio Carrión.