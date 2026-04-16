Detenido a un hombre que intentó saltar una valla de construcción cerca de la Casa Blanca

El Servicio Secreto explicó en un comunicado que el incidente se produjo hoy, poco después de las 11:30 hora local de Washington (16:30 GMT), cuando el sospechoso fue interceptado por agentes tras superar una barrera de construcción situada en las inmediaciones del Departamento del Tesoro, cerca de la residencia del Ejecutivo.

Los agentes alcanzaron al hombre cerca de una puerta peatonal, donde este se enzarzó en un forcejeo antes de ser reducido y puesto bajo custodia.

Durante el altercado, uno de los oficiales resultó herido con una laceración leve.

Tanto el agente lesionado como el detenido fueron sometidos a una evaluación médica, que determinó que ninguno sufrió heridas con peligro para la vida, precisó el Servicio Secreto.

Las autoridades no han identificado de momento al sospechoso, ni ofrecido detalles sobre los posibles motivos de su acción.