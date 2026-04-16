Ecuador exporta 172 toneladas de café libre de deforestación con apoyo de Naciones Unidas

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) señaló en un comunicado que este resultado fue posible gracias a una alianza entre esa cartera de Estado, el Ministerio del Ambiente y Energía (MAE), el PNUD y la empresa italiana Lavazza.

Según la institución, el café se convirtió así en el primer producto de valor ecuatoriano que cumple con la lista de verificación exigida por la debida diligencia del Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), un requisito obligatorio para importar o comercializar en ese mercado bienes como café, cacao o madera.

En este "enfoque de producción" participaron 373 productores organizados en asociaciones de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe.

Las fincas de los productores vinculados al proceso abarcan cerca de 4.923 hectáreas, de las cuales más de 1.268 son de bosque natural y permanecen en conservación.

El PNUD destacó, por su parte, el avance de Ecuador en la aplicación de las directrices fijadas por la normativa europea.

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"Este hito constituye un avance concreto y verificable en la implementación de la EUDR", señaló el PNUD en el comunicado, y añadió que este hecho posiciona "al país como referente en la exportación de café libre de deforestación" y contribuye "al incremento sostenido del volumen de exportación de café producido bajo criterios de sostenibilidad".