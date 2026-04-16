EE.UU. ataca una nueva embarcación en el Pacífico y deja tres muertos

El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.

Durante esta semana, el Ejército estadounidense comunicó cuatro ataques similares en aguas internacionales sumando 13 muertos.

El Comando Sur ha asesinado a más de 110 personas durante estos ataques, que iniciaron en el segundo semestre de 2025 y que fueron la antesala del operativo militar con el que capturaron a Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero, acusado de narcotráfico en una corte federal de Nueva York.