Egipto espera que alto el fuego en el Líbano contribuya a la calma en la región

El jefe de la diplomacia de Egipto, uno de los países que facilitó esta tregua, expresó en un comunicado la "posición inquebrantable" de su país "en apoyo del respeto a la soberanía, la unidad y la integridad territorial del Líbano" después de mantener una llamada con el primer ministro libanés, Nawaf Salam.

Abdelaty, que se encuentra en la capital estadounidense, expresó su agradecimiento por el anuncio de alto el fuego por parte de Estados Unidos, que puede contribuir "a lograr la calma y a apoyar la seguridad y la estabilidad en la región" de Oriente Medio.

Por su parte, Salam le expresó también su "gratitud y aprecio" por el rol de Egipto para "preservar la soberanía" del país mediterráneo.

En un comunicado anterior, Salam aplaudió el anuncio del alto el fuego que entrará en vigor esta misma medianoche y recordó que esta ha sido una demanda "clave" por parte de su Gobierno desde el inicio del conflicto hace más de seis semanas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que el cese de hostilidades entrará en vigor la medianoche local de este jueves, a las 21.00 GMT, y se prolongará durante diez días.

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El anuncio se produjo poco después de que tuviera lugar una conversación telefónica entre este y su homólogo libanés, Joseph Aoun.