Ejército incautó ocho toneladas de cocaína en el primer trimestre en noreste de Colombia

"Durante el primer trimestre del 2026 nuestros soldados han realizado operaciones propinando contundentes golpes contra grupos armados organizados afectando su actuar criminal", aseguró en un video el Brigadier General Rodolfo Morales.

Según el Ejército, las operaciones fueron desarrolladas por tropas de la Segunda División en áreas de los departamentos de Santander, Norte de Santander, Arauca, Cesar y Magdalena.

Las autoridades también ubicaron y desmantelaron más de 100 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y clorhidrato de cocaína, y se incautaron de más de 117 kilogramos de marihuana y cerca de 10.000 galones de insumos líquidos utilizados para la producción de narcóticos.

Asimismo, en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, fueron destruidos talleres clandestinos para la fabricación de explosivos atribuidos a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se inhabilitaron más de 560 artefactos entre minas antipersona, granadas y otros dispositivos.

Las operaciones dejaron, además, la captura de 416 personas vinculadas a grupos de delincuencia organizada y 85 integrantes de bandas armadas, así como la entrega voluntaria de cuatro miembros del ELN.

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Durante los operativos también fueron recuperados cuatro menores de edad que, según la información oficial, habían sido reclutados de manera forzada.

En el noreste de Colombia tienen presencia grupos armados como el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que luchan por el control de rutas de narcotráfico y minería ilegal en la frontera con Venezuela.